Врач Чащин назвал распространенные причины внезапной смерти

Инфаркт миокарда - это самое распространенное заболевание, которое вызывает внезапную смерть человека. Вторая причина по частоте случаев - происходит кровоизлияние, которое становится следствием разрыва аневризмы сосудов головного мозга или аорты. На третьем месте - различные закупорки вен, когда образуются тромбы.

Врач-кардиолог Михаил Чащин отметил, что часто причиной внезапной смерти становятся те заболевания, которые передались человеку генетически. Биохакер Анастасия Костомаха рассказала, что главная проблема в том, что человек не понимает, что есть угроза. Он хорошо себя чувствует, организм никак не сигнализирует о проблеме.

Эксперт Костомаха отметила, что чаще всего после проявления каких-либо симптомов во время приступа у человека есть ровно один час, когда ему еще могут помочь медики. Важно в экстренном порядке вызвать бригаду скорой помощи.

Михаил Чащин также отметил, что не менее распространенная причина смерти - это асфиксия. Человек задыхается из-за попадания в глотку стороннего предмета, например, пищи.

В свою очередь медики рекомендуют вовремя проходить диспансеризацию, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях. Недавно медицинское обследование провели в Подольске.