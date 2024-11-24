Вибратор раздора: бывшие муж и жена из Красноярска не смогли поделить секс-игрушку при разводе

В Красноярске теперь уже бывшие супруги устроили судебный процесс из-за многоскоростного вибратора и игрушечных танков. Как передает Telegram-канал Baza, имущество оценено в сумму 150 тысяч рублей.

Как сообщается, Татьяна спустя 14 лет супружеской жизни надумала развестись с Юрием. Адвокаты изначально советовали паре делить более важные вещи — квартиру или, например, машину. Муж и жена пошли дальше и добросовестно и скрупулёзно составили весь список совместно нажитого имущества, куда затесались даже танки на радиоуправлении для интерактивных боёв и подаренный Татьяне супругом силиконовый вибратор с несколькими скоростями.

«Сначала экс-супруги смогли договориться. Татьяна была готова забрать квартиру, а Юрию досталось бы 500 тысяч рублей, участок с недостроенным домом и автомобиль. Однако затем женщина захотела оставить себе дом и наняла новых адвокатов», — приводится в публикации.

Как передает Telegram-канал, судебный процесс начался 21 ноября.

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