Врач-дерматолог Григорьева рассказала, помогает ли биотин при выпадении волос

Врач-дерматолог Ирина Григорьева рассказала, что эффективность биотина при выпадении волос не доказана научными исследованиями, сообщил transsibinfo.com.

Врач-дерматолог Григорьева пояснила, что прием добавок с биотином вероятнее всего не окажет влияния на рост волос тех людей, у которых нет дефицита витамина. Согласно данным некоторых исследований, волосы начинали активнее расти у тех испытуемых, у которых выявлен дефицит витамина.

«Хотя биотин широко рекламируется как средство от выпадения волос, доказательства, подтверждающие его эффективность, неоднозначны», — рассказала врач-дерматолог Ирина Григорьева.

Врач-диетлог Вера Долгих отметила, что медики не рекомендуют принимать витамин без рекомендации специалиста. Биотин считается безвредным. Он легко растворяется и выходит с мочой. Однако препарат может повлиять на некоторые лабораторные показатели, что не позволит своевременно выявить другие отклонения в анализах.

«По этой причине мы теперь рекомендуем пациентам не принимать биотин, если у них нет дефицита биотина и это не подтверждено их лечащим врачом», — пояснила врач-диетлог Вера Долгих.

Дерматолог Ирина Григорьева отметила, что биотин содержится в различных продуктах питания, например, в орехах, мясе, рыбе, яйцах и семенах. Дефицит витамина вызывает ряд осложнений, в частности, истощение и выпадение волос.

Ранее сообщалось, что врач-дерматолог Ромашкина назвала напитки и еду, которые препятствует усвоению некоторых элементов и витаминов.