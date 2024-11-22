Кофеин оказался помехой для усвоения важного для здоровья витамина

Кофеин препятствует усвоению некоторых элементов, в том числе и витамина С. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.

Витамин С поступает через пищу, улучшает состояние коже и поддерживает иммунитет. Однако 40% элемента испаряется под воздействием ультрафиолета. Врач отметила, что витамин плохо усваивается, если продукты запивать кофеиносодержащими напитками. Можно пить чай и кофе спустя два часа после питания.

Анастасия Ромашкина также прокомментировала миф о том, что витамин С лучше принимать как БАД.

«Употребление витамина С внутрь — отличная идея, однако не факт, что ваш организм решит его направить на обновление кожи. Скорее всего, для организма будут в приоритете сердце и сосуды. А вот из косметики витамин С доставляется непосредственно в кожу», — рассказала эксперт.

Витамин С можно найти не только в цитрусах, но также в овощах и ягодах. Например, в красной смородине и шиповнике. Также большое количество витамина содержится в паприке, капусте, щавеле.

Ранее сообщалось, что терапевт объяснила пользу квашеных овощей.