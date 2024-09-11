Врач-диетолог Долгих подтвердила пользу морских водорослей при похудении

Доктор напомнила, что в морских водорослях содержится большое количество йода. Людям с эндокринными заболеваниями необходимо консультироваться со специалистом, в каких дозах можно употреблять растения.

Добавление в рацион водорослей позволяет обогатить организм клетчаткой и антиоксидантами. Клетчатка способствует активации работы пищеварительной системы. Антиоксиданты могут замедлять повреждение клеток или предотвращать данный процесс. Риск рака толстой кишки снижается при употреблении водорослей. Растения богаты минералами и витаминами.

Морские водоросли предложены в магазинах в большом ассортименте. Продаются готовые салаты, расфасованные по пластиковым контейнерам. Можно приобрести листы нори, которые обычно спрессованы. 10 листов нори — это всего лишь девять калорий. Врач-диетолог Вера Долгих отметила, что водоросли можно употреблять в рацион тем, кто следит за весом или находится в стадии его сброса.

«Это делает водоросли отличным выбором для тех, кто следит за своим весом, — подчеркивает врач. — Благодаря высокой питательной ценности, водоросли становятся ценным и полезным дополнением к сбалансированной диете».

Хабаровский врач-диетолог напомнила, что в употреблении любой пищи всегда стоит помнить о мере. В противном случае продукты могут иметь негативные последствия.

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