«Положите монетки в тесто»: что поставить на стол в год Дракона, чтобы привлечь удачу

Чтобы Дракон принес удачу и финансовый успех в каждый дом, встречать Новый год нужно по всем правилам. Эзотерики уверены: особое внимание нужно уделить тому, какие блюда будут стоять на новогоднем столе.

Что приготовить, чтобы задобрить свирепого огнедышащего хозяина года, нам рассказала известный экстрасенс и целительница Бэла Уайт. По ее словам, в новогоднем меню должны непременно присутствовать салаты с мясом птицы, а также блюда с рисом и яйцами.

«Желательно приготовить и подать блюда национальной китайской кухни — жаркое в восточном стиле, яблоки и другие фрукты, оригинальные десерты на основе фруктов и сладостей. Дракон в культуре Востока традиционно ассоциируется с щедростью, поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы новогодний стол ломился от яств и был красиво сервирован», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Все блюда должны быть вкусными, праздничными и вызывающими аппетит, уверена ясновидящая.

«Для праздничного стола желательно испечь пирог своими руками. Так как Дракон любит фрукты, то лучше с фруктовой начинкой, и не забудьте добавить в тесто заговоренные монетки. Возьмите 12 монет золотого цвета, тщательно их помойте, а перед тем, как положить их в тесто, подержите в раскрытых ладонях и загадайте все свои желания», — добавила Уайт.

Загадывать желания можно не только для себя, посоветовала ясновидящая, но и для своих близких.

«После того как все желания загадали, произнесите три раза слова: «Да будет так!». Потом смело добавляйте монетки в тесто. Чем больше монеток попадет вам, когда вы будете есть пирог, тем больше ваших желаний сбудутся. В полночь, когда будут бить куранты, пожелайте себе и всем вашим родным все, что вы хотите, и произнесите эти же слова. И Дракон принесет в ваш дом, в вашу жизнь все самое доброе и хорошее», — заключила собеседница издания.

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