Врач предупредил о неизбежности мужского климакса

Заведующий филиалом ОБ 11 Омутинской ЦРБ Александр Помешкин рассказал, как мужчинам адаптироваться к возрастным изменениям организма, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт отметил, что возрастные изменения в мужском организме называются мужским климаксом, андропаузой или возрастным андрогенным дефицитом (ВАД). Процесс происходит медленно и постепенно. Он начинается после 40 лет и завершается в период от 60 до 70 лет. Причина — снижение уровня тестостерона. В итоге мужчина начинает быстрее уставать. В числе внешних изменений — абдоминальное ожирение, когда в объемах увеличивается только живот.

«Костная ткань истончается, что увеличивает риск переломов и развития остеопороза, особенно в пожилом возрасте. Также снижается половое влечение и потенция, может наблюдаться снижение количества и качества спермы», — отметил Александр Помешкин

По данным Помешкина, у мужчины без причин ухудшается настроение. Ему сложнее концентрировать внимание. В ночное время суток увеличивается потоотделение и учащается мочеиспускание. Может наблюдаться выпадение волос и сухость кожи. Эксперт отметил, что мужской климакс — индивидуальный процесс, который у каждого мужчины проявляется по-разному.

Александр Помешкин рассказал, что мужчина может помочь организму справиться с данным процессом, но важно обращаться к медикам. Специалисты назначат заместительную гормональную терапию в виде инъекций, гелей или пластырей. Дополнительно рекомендуют отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и сбалансированно питаться.

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