Врач рассказала о способах профилактики туберкулеза

Медик рассказала, что в настоящее время туберкулез по-прежнему остается актуальной проблемой. Врач Зверева обратила внимание, что раннее диагностирование поможет эффективнее справиться с недугом. С 15 лет важно проводить флюорографию органов грудной клетки.

«Для раннего выявления заболевания очень важно проходить ежегодный профилактический осмотр на туберкулез — иммунодиагностику путем постановки внутрикожных проб манту или диаскинтест, с 1 года и до 17 лет включительно (дети групп риска 2 раза в год)», — рассказала врач кабинета иммунопрофилактики Детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Зверева.

По данным издания, важно обратиться в больницу, если кашель не проходит на протяжении двух-трех недель и (или) наблюдается кровохарканье. При вдохе здоровый человек не должен испытывать дискомфорт. Поводом для обращения к доктору также является повышенная температура, незапланированная потеря веса, повышенная потливость и утомляемость.

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом медики призывают россиян придерживаться здорового образа жизни, правила которого знакомы с детства: соблюдать правила личной гигиены, почаще находиться на свежем воздухе, добавлять в рацион витамины, заниматься умеренной физической активностью, своевременно лечить любые заболевания, не нарушать режим сна.

Ранее врач Иванов назвал губительные способы народной медицины.