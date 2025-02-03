Врач Иванов назвал губительные способы народной медицины

По словам врача Романа Иванова, теплый чай с медом или ягодный морс в действительности помогают облегчить симптомы легкой простуды, тем не менее ряд способов народной медицины не только бесполезны, а также могут быть опасными для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что прежде всего это очищение печени смесью растительного масла и лимонного сока. Это неправильно, потому что указанный орган и без того выполняет функцию фильтра, а такие эксперименты могут привести к образованию камней в желчном пузыре, печеночным коликам и холециститу.

По мнению медика, многие считают, что пищевая сода может понизить уровень кислотности в желудке и помочь при изжоге. На самом деле это помогает лишь первое время, а позже сода поднимается и начинает разъедать слизистую оболочку желудка. Также особую опасность представляют способы лечения насморка соками растений вроде алоэ, лука или чеснока: они способны вызвать ожог слизистой носа, атрофию тканей и даже потерю обоняния.

Он отметил, что одним из наиболее экстремальных и опасных методов народной медицины является применение керосина для лечения астмы, туберкулеза, ангины и других заболеваний. Эта жидкость может вызвать тяжелые ожоги, отравление и даже судороги. Также использование уринотерапии может привести к тяжелым последствиям за счет содержания в моче токсичных веществ. Использование мочи может привести к обезвоживанию, обострению хронических заболеваний и нарушению работы многих систем организма.

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