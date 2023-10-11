Врач-токсиколог Кутушов рассказал, как следить за самочувствием во время магнитных бурь

Головная боль и «ломота» в теле, раздражительность и усталость – такие симптомы выявляют у людей, которые слишком чувствительны к перепадам атмосферного давления.

Причин зависимости может быть несколько: генетическая предрасположенность и индивидуальная восприимчивость. Людям важно заранее узнавать погоду на ближайшие дни, чтобы помочь организму преодолеть воздействие магнитных бурь, считает эксперт.

Первое правило – снизить употребление соли, а воды (чистой, а не соки и чаи) – увеличить. Рекомендовано есть больше овощей и фруктов. Отказаться от жирной пищи. От спиртного лучше воздержаться, исключение – один бокал красного вина.

При вставании из сидячего или лежачего положения важно медленно двигаться, аккуратно менять позу. Желательно заниматься любым видом спорта. Как только человек почувствовал дискомфорт, необходимо принять душ, увлажнить воздух и сделать компрессы.

Кроме физического здоровья, следует уделять внимание и психологическому. Эксперт Кутушов рекомендует изучить техники борьбы со стрессом, чтобы в экстренной ситуации быстро адаптироваться.

Врач скорой помощи Сергей Сенчуков также поделился рекомендациями, как облегчить общее состояние во время магнитных бурь.