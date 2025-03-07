Жители омского элитного села топили снег из-за отсутствия воды

Омичи из села Усть-Заостровка рассказали, что на протяжении суток в их населенном пункте была отключена вода, сообщил gorod55.ru.

Жители были обеспокоены отсутствием воды по нескольким причинам. По их словам, об отключении никто заранее не предупреждал. Кроме того, информация о подвозе питьевой воды также не была предоставлена.

«Что за безобразие? У всех семьи, дети, как быть?» — поступила жалоба в редакцию Города55.

По данным издания, жалобы из-за отсутствия воды также появлялись в соцсетях. Один из местных жителей написал, что люди вынуждены растапливать снег, чтобы получить воду для технических нужд. По его словам, отопительные котлы также перестали работать. Подписчик отметил, что проблема стала частой для села. Жители обращаются в различные инстанции, но не получают никаких разъяснений.

Представители «Омскоблводопровода» рассказали, что на магистральном водопроводе произошла авария. Специалисты были вынуждены перекрыть воду населению, чтобы провести ремонтные работы. По их данным, в настоящее время проблема ликвидирована. Вода подается в штатном режиме. Жителям, у которых подача воды не восстановлена, рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области появился необычный туристический объект в виде ледяной горы после прорыва трубопровода.