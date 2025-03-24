Врач заявил о бесконечных «гонениях» из-за конфликта с министром Миннуллиным

Заведующий отделением рентгенохирургии Нижнекамской ЦРБ Алексей Крохалев высказал мнение, что его работе искусственно препятствуют. По его мнению, причиной стал конфликт с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным. Врач обратился в аппарат президента России, Генпрокуратуру, следком и МВД РФ с просьбой разобраться в ситуации, сообщил inkazan.ru.

По словам Крохалева, на протяжении 12 лет к его работе не было претензий. Он организовал в республике работу службы высокотехнологичной медицинской помощи по борьбе с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами. По его словам, с лета 2024 года начались постоянные проверки. Специалист считает их беспричинными.

«Я практически в ежедневном режиме вынужден писать объяснительные по поводу и без. Для меня создаются невыносимые условия с целью моего «добровольного» ухода из клиники», — заявил врач.

По неподтвержденным данным, причиной проверок стал конфликт с министром Миннуллиным. Таким мнением поделился Алексей Крохалев. Медику об этом рассказывают в личных разговорах лица, знакомые с ситуацией. По словам собеседника издания, он должен был заключить договор с одной подрядной компанией. Компания якобы имеет отношение к чиновнику. У Крохалева не заладилось сотрудничество с поставщиком.

«Меня многократно вызывал к себе в кабинет главный врач и в присутствии заместителя ругался из-за ситуации с медицинскими инструментами, и говорил мне, что министр здравоохранения Миннуллин Марсель в негативном ключе упоминает мою фамилию», — поделился собеседник Inkazan.

Врач Крохалев отметил, что в современное время неприемлемо применять приемы 90-ых годов. Он просит защитить его и детей от угроз. Происходящее он назвал беспределом.

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