Главный врач больницы в Дагестане уволился после попавшего в интернет интимного видео

Главврач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился с должности после скандального видео интимного характера, которое разошлось по сети. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

После одного из совещаний в режиме видеоконференции медик забыл выключить камеру и занялся с коллегой интимом. Когда видео разлетелось по интернету, 67-летний заслуженный врач сначала ушел на больничный, а после лишился работы. В понедельник Рамазанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации источников информационного канала, руководитель покинул пост из-за возраста. При этом девушка с записи так и работает медицинской сестрой в больнице.

РИА Новости уточняет, что новым главным врачом стал Имамшапи Курмагомедов, который до нового назначения являлся завполиклиникой при ЦРБ.

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