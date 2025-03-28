Врач заявил о фальсификации после возбуждения дела по факту гибели ребенка в ДТП

По данным издания, бывший глава медкомиссии Музип Фаттахов ответил на вопросы судьи в Советском районном суде Казани. В день, когда водителю выдали справку, Фаттахов также вел прием и в кабинете окулиста. Он проверил зрение пациента.

По словам подсудимого, к этому моменту остальные узкие специалисты уже оценили состояние здоровья 56-летнего мужчины. Проблем не было, поэтому Фаттахов поставил подпись о годности. Он уверен, что в карточке не было никаких данных о психическом заболевании человека. Врач предполагает, что информацию дописали уже после возбуждения уголовного дела. Музип Фаттахов уверен, что руководство больницы может покрывать психиатра из-за дефицита кадров.

«Я — пенсионер, поэтому им в больнице не нужен», — отметил в разговоре с журналистом KazanFirst Фаттахов.

По версии следствия, врач подписал справку, зная о психическом расстройстве мужчины. Мужчина находился за рулем автомобиля Chevrolet, когда не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки. Пострадал ребенок. Он умер от полученных травм. Выяснилось, что у 56-летнего местного жителя ранее диагностировали эпилепсию.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовала реальных сроков для 39 подозреваемых в автоподставах в Барнауле.