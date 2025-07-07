Врачи из Долгопрудного спасли пациента с внутренним кровотечением после отравления

В Долгопрудненской больнице медики оказали экстренную помощь 32-летнему пациенту, поступившему в реанимацию с тяжелым отравлением психодислептиками, сообщил REGIONS.

По информации издания, психодислептики — вещества, способные изменять сознание. Они вызывают эйфорию и галлюцинации, повышают активность. Регулярное применение препарата негативно отражается на здоровье человека: наносит урон нервной системе и провоцирует развитие хронических заболеваний. Кроме того, наблюдается зависимость.

По данным издания, медики решили помочь пациенту при помощи консервативных методов лечения. Вскоре появились подозрения, что у мужчины началось желудочно-кишечное кровотечение. Врачи назначили экспресс-анализ крови: их подозрения оказались неложными. Уровень гемоглобина стремительно падал. Экстренное исследование провел дежурный эндоскопист. Специалист установил источник кровотечения — язвенные поражения, образовавшиеся в двенадцатиперстной кишке.

По информации издания, медики применили аргоноплазменную коагуляцию. Это позволило остановить кровь. Повторный осмотр провели через шесть часов. Процедура оказалась успешной. Теперь пациенту назначен необходимый курс лечения.

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