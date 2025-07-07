В подмосковном перинатальном центре помогли женщине родить 11-го ребенка

Врачи Московского областного перинатального центра помогли жительнице Балашихи родить 11-го ребенка, мальчика с весом 3070 г и ростом 50 см назвали Иваном. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что беременность и роды прошли хорошо, женщина родила естественным путем. В семье теперь будут расти семь девочек и четыре мальчика.

«Это уже девятые роды этой женщины у нас — мы ее хорошо знаем и всегда рады видеть в стенах центра. Для нас важно, что женщины возвращаются и доверяют нам здоровье своих детей», — рассказала врач акушер-гинеколог Татьяна Павлычева.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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