Жителям Подмосковья рассказали о приложении, которое поможет общаться с детьми с аутизмом

Коммуникативные карточки помогают наладить общение с ребенком с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом жителям Подмосковья рассказали в рамках распространения информации о проблеме аутизма.

Однако для этого способа требуется всегда иметь под рукой изображения хотя бы самых важных предметов из разных областей человеческой жизни. Чтобы справиться с этой проблемой, специалисты разработали приложение «Аутизм: Общение», в котором собрано большое количество зрительных образов. В нем родители могут заменить картинки на фотографии предметов, а также озвучить карточки своим голосом. Приложение-коммуникатор также подойдет для людей с нарушениями речи на фоне перенесенного инсульта или травмы.

Скачать приложение можно на любые устройства, короткий ролик о приложении размещен здесь.

Отметим, что в 2024 году приложение признали одной из лучших практик проекта «Социальный курс: идеи нового времени», оно также получило награду Совфеда России. Механизмы создания «доступной среды» для инвалидов прописаны в Стратегической программе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.