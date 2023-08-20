Врачи успешно применяют технологию дополненной реальности при удалении инородных тел

Военные хирурги научились проводить операции с максимальной точностью положительного результата после вмешательства в организм и минимальными рисками, а также негативными последствиями постоперационного периода. Это стало возможным при помощи технологии дополненной реальности, которую уже успешно применяют при удалении инородных тел.

«Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова научились применять технологию дополненной реальности при удалении инородных тел в клинике кафедры военно-морской хирургии. На сегодняшний день по новой технологии уже прооперирован успешно ряд пациентов», - сообщили в Минобороны РФ

Операция проходит в такой последовательности. Сначала пациенту проводят компьютерную томографию. Полученные данные позволяют построить 3D модель. Программное обеспечение позволяет привязать модель к пациенту. Это позволяет хирургам увидеть различные инородные тела даже в глубине тканевой структуры.

Технологию дополненной реальности продемонстрировали на выставке «Армия-2023», пишет агентство «РИА Новости». Инновационной разработкой занималось ряд специалистов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и медиков 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета, ООО «Меджитал» и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Навигационную систему уже используют врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Ряд проведенных операций оказались успешными. Такими данными поделились в Минобороны РФ.

Ранее на выставке «Армия-2023» представили «тканевый пистолет», который позволит оказывать медицинскую помощь военным в зоне СВО.