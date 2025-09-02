Вредные советы от Кузбасской скорой помощи: спать по четыре часа и пить кофе вместо воды

По информации издания, медики нестандартно подошли к мотивации жителей вести здоровый образ жизни и не допускать стрессовых ситуаций. Специалисты сначала дали сомнительные советы, а затем поделились эффективными рекомендациями.

Медики предупредили, что при выполнении некоторых советов есть риск столкнуться со стрессом. К ним специалисты отнесли следующие: заменить воду кофе, не позволять себе показывать свои настоящие эмоции, никогда не отдыхать и отказаться от обеденного перерыва в рабочее время.

«А если серьезно, стресс — это не шутка», — сообщил телеграм-канал.

Специалисты призвали серьезнее относиться к своему здоровью. Важно приучиться беречь свое здоровье. Медики напомнили об эффективных правилах, позволяющих организму быть более выносливым к внешним раздражителям. Специалисты советуют в рабочее время всегда делать паузы, заниматься спортом, находить время на общение с близкими людьми. Медики обратили внимание, что просить помощь — это нормально.

