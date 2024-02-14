В Тульской области женщина простила мошенника, оставившего ее без услуги и денег

В Суворовском районе Тульской области женщина хотела заказать услугу рабочего для улучшения условий на участке, однако мужчина ее обманул и лишил 10 тысяч рублей, сообщает «ТУЛАСМИ» .

Женщина решила обработать пристройку к дому на участке и защитить ее от нашествия короедов. На специалиста и его услугу она наткнулась на популярном сайте с бесплатными объявлениями.

После оставления заявки с женщиной связался мужчина, который обещал обработку качественными антисептическими препаратами. Правда, их нужно было еще купить. На приобретение химикатов мужчина запросил 10 тысяч рублей. Когда клиентка перевела эту сумму, то собеседник пропал и больше не брал трубку.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В отношении мошенника завели уголовное дело, в рамках которого его задержали. Однако до суда дела не дошло: потерпевшая заявила, что прощает злоумышленника. Она объяснила, что мужчина в итоге компенсировал материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что мошенники научились обманывать россиян, подделывая голоса их родных и знакомых.