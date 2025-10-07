«Томагавки» на кону: почему поставка американских ракет не спасет Киев от уготованной участи

В случае поставок США ракет «Томагавк» Киеву Россия даст однозначный ответ, при этом пострадать может не только Украина, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, изменят ли поставки «Томагавков» ход спецоперации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что близок к принятию решения о поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине, но прежде хочет выяснить, каким образом Киев планирует их применять. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что такие поставки способны разрушить уже сложившиеся позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Как отметил эксперт Дандыкин, эти ракеты разрабатываются и производятся уже 40 лет.

«Это серьезное оружие, но вполне сбиваемое, поэтому оно не повлияет на спецоперацию в стратегическом плане. Однако это шаг к эскалации и втягиванию США в конфликт», — выразил мнение Дандыкин.

В основном, как отметил специалист, это ракета морского базирования.

«Она находится на американских крейсерах с управляемым ракетным оружием, эсминцах “Арли Берк” и на многоцелевых подводных лодках. Это чисто американское изделие, дальность до 2,5 тыс. км, скорость звуковая», — отметил эксперт

При этом на текущий момент специалист не уверен, что американцы могут поставить такое оружие, поскольку неудачный опыт уже был с танками Abrams и с ракетами ATACMS.

«Если будут поставки, они будут уничтожаться еще на подходе, как сейчас уничтожаются реактивные системы залпового огня HIMARS», — заключил Дандыкин.

