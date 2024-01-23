ВС Польши подняли военные самолеты из-за действий РФ в зоне СВО

ВС Польши утверждают, что дали распоряжение привести в боевую готовность военную авиацию после того, как была зафиксирована активность российской авиации в зоне СВО, сообщают РИА Новости.

Местных жителей предупредили, что в боевую готовность поднята не только собственная авиация, но и техника союзников. В некоторых населенных пунктах может быть слышен специфический гул. Людей просят не поддаваться панике.

ВС Польши контролируют ситуацию и следят, чтобы никакие воздушные объекты не пересекали польское пространство.

«Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации», — — указано в сообщении.

Взрывы в городах, которые находятся под контролем Украины, начали звучать еще в ночь с 22 на 23 января. Позже поступила информация об активизации российской авиации. Согласно предварительной информации, поврежден аэродром в Миргороде и стратегически важные объекты в Шостке и Павлограде. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове.

Профессор Артемий Рожнов ранее рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», между какими странами может быть разделена Украина после завершения СВО.