В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов. Первый — село Артемовка — расположен в ЛНР. Второй — село Тимковка — в Харьковской области.

Освобождение села Артемовка в ЛНР имеет стратегическое значение. Кроме того, что Армия России приближает поставленную цель полностью освободить республику, военнослужащие открывают путь к Харьковской области со стороны границы с ЛНР.

На других направлениях Армия России также одерживает тактическую победу. Военнослужащие улучшают свои позиции, успешно отражают контратаки противника. Потери ВСУ фиксируют как в личном составе, так и техники.

Средства ПВО за текущие сутки сбили беспилотные летальные аппараты, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства и десять реактивных снарядов HIMARS, которые выпускают в США.

В понедельник, 10 июня, мы сообщали, что российские войска освободили село Старомайорское в ДНР.

Подмосковная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что снова видела сон. Видение позволяет предположить, когда Харьков будет освобожден Армией Россией. Ясновидящая не исключает, что вскоре киевляне также будут радоваться воссоединению с братским народом.