Российские войска освободили село Старомайорское в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также на этом направлении нанесены поражения украинской армии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар.

Установление контроля над Старомайорским ускорит освобождение соседнего Урожайного. Также освобождение этого села важно и с медийной точки зрения. Старомайорское было одним из немногих населенных пунктов, который ВСУ удалось захватить во время прошлогоднего «контрнаступа».

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Парасковиевка в ДНР.