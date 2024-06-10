Российские войска освободили село Старомайорское в ДНР
Фото: [Министерство обороны РФ]
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также на этом направлении нанесены поражения украинской армии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар.
Установление контроля над Старомайорским ускорит освобождение соседнего Урожайного. Также освобождение этого села важно и с медийной точки зрения. Старомайорское было одним из немногих населенных пунктов, который ВСУ удалось захватить во время прошлогоднего «контрнаступа».
Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Парасковиевка в ДНР.