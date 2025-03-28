По данным ведомства, ВС РФ успешно продолжают разгром формирований ВСУ, которые пересекли границу и расположились на территории Курской области. В освобождении населенного пункта Гоголевка принимали участие подразделения группировки войск «Север». Выполненные военнослужащими наступательные действия принесли желаемый результат. Операция по уничтожению противника продолжается.

«Также нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня», — указано в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие РФ ликвидировали технику противника, которая находилась в населенных пунктах Сумской области. Удары наносили при помощи авиации и артиллерии. Живая сила ВСУ также была атакована армией России. За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих.

«Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, украинские военнослужащие пересекли государственную границу и заняли ряд населенных пунктов. Успешные операции, проведенные армией России, позволили вернуть контроль над городами и поселками. Представители ВСУ физически и морально издевались над мирным населением.

Ранее Сырский заявил о передислокации резервов ВСУ в Сумской области.