Резервы ВСУ передислоцируют в Сумской области: новое решение Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении передислоцировать резервы украинских подразделений в Сумской области. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее Сырский совершил рабочую поездку в Сумскую область, где провел встречи с представителями бригад десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны и механизированных подразделений ВСУ.

«В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов», — написал Сырский.

Украинский главком также инициировал пополнение резервов ВСУ современными беспилотниками и боеприпасами.

Сумская область Украины граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. Областной цент — город Сумы, расположен всего в 30 км от государственной границы России. Кроме того, трасса, проходящая через Сумы, соединяет город с российским населенным пунктом Суджа.

Накануне спикер Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко сообщил, что российская армия усиливает присутствие в Сумской области. По его словам, ВС РФ осуществили прорывы на территорию украинского региона с южного направления.

Демченко отметил, что российская сторона увеличила количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атакующих ВСУ.

Ранее сообщалось об опасениях главы киевского режима Владимира Зеленского о наступлении ВС РФ по двум направлениям.