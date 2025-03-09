Активные и решительные действий военнослужащих РФ привели к освобождению населенного пункта Константинополь, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщил телеграм-канал Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Действия военнослужащих РФ привели к потерям личного состава противника. Кроме того, удалось уничтожить боевую бронированную машину, три орудия полевой артиллерии, автомобиль, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab», которая была произведена в Польше.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, на других направлениях спецоперации боевые действия проходят не менее активно. Военнослужащие уничтожают боевую технику ВСУ, большая часть которой передана Украине от стран НАТО. Ежедневно численность украинской армии также снижается. Участникам спецоперации удается проходить вперед и занимать более выгодные позиции для того, чтобы продолжить выполнять одну из целей СВО — освободить ряд населенных пунктов, жители которых голосовали за присоединение к России еще до начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали бои за село Днепроэнергия в ДНР.