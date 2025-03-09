Российские военнослужащие начали активные боевые действия за село Днепроэнергия, расположенное на юге ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры ВСУ для оборудования линии обороны за пределами населенного пункта, ситуация для них остается крайне напряженной. Ожидается, что дальнейшие действия обеих сторон могут значительно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

Село Днепроэнергия ранее входило в Великоновоселовский район ДНР. На 2001 год население в нем составляло всего 96 человек.

ВС РФ продолжают вести активные боевые действия в ДНР и ЛНР. В последние дни российские войска наносят удары по позициям украинских сил, пытаясь продвинуть свои линии фронта и закрепиться на занятой территории. Освобожденные российской армией населенные пункты представляют собой стратегическую необходимость для дальнейшего продвижения.

Ранее телегам-канал Mash сообщил, что российские войска взяли Суджу в оперативное окружение.