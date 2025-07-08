ВС РФ вывели из строя более 10% отделений ТЦК по территории всей Украины

ВС РФ вывели из строя около 30 из 300 зданий, которые используют центры комплектования ВСУ, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, практически в каждой области Украины устранили хотя бы одно здание, в котором вели деятельность представители ТЦК. Последние удары были зафиксированы в Виннице, Харькове, Кременчуге, Киеве и Запорожье. Пресс-секретарь командования сухопутных войск ВСУ проинформировал, что в ближайшие дни работа ведомств будет переформирована. Одна из мер безопасности — оказывать большую часть услуг в дистанционном формате. Еще один обсуждаемый способ — рассредоточить военкоматы.

«При этом родственники тех, кого насильно забрали в армию, сами активно сливают координаты обитания тэцэкашников», — сообщил Mash.

По информации канала, в России функционирует чат-бот для родных мобилизованных украинских военных. Первыми услугой воспользовалась семья 29-летнего Влада, которого мобилизовали в Киеве. Мужчину предупредили, что его родные предлагают перейти на сторону РФ. Во время перехода он получил ранения вследствие удара БПЛА. В настоящее находится в российской больнице.

Ранее сообщалось, что винницкий ТЦК приостановил работу из-за напряженной ситуации на Украине.