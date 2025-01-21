ВС РФ освободили Волково в ДНР
Военнослужащие РФ освободили Волково в ДНР
Фото: [Медиасток.рф]
Военнослужащие России освободили населенный пункт Волково, расположенный в Донецкой Народной Республике, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.
В сообщении указано, что наступательные действия вели подразделения группировки войск «Центр». Освобождение населенного пункта стало последствием того, что ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника после занятия ряда близрасположенных позиций.
Ведомство отметило, что в районе девяти населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике, было нанесено поражение живой силе и технике противника. В частности, было ликвидировано до 580 военнослужащих ВСУ.
В ведомстве сообщили, что на других направлениях у ВС РФ также есть успехи. Военнослужащие продвигаются вперед. Противник несет потери как среди личного состава, так и техники, которая преимущественно была передана ВСУ странами НАТО. В частности, были сбиты управляемые авиационные бомбы и реактивные снаряды системы залпового огня. Вооружения были выпущены во Франции и США, а затем переданы Украине.
Кроме того, были атакованы объекты стратегической важности, расположенные на территории Украины.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Зеленый Гай под Харьковом.