В сообщении указано, что наступательные действия вели подразделения группировки войск «Центр». Освобождение населенного пункта стало последствием того, что ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника после занятия ряда близрасположенных позиций.

Ведомство отметило, что в районе девяти населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике, было нанесено поражение живой силе и технике противника. В частности, было ликвидировано до 580 военнослужащих ВСУ.

В ведомстве сообщили, что на других направлениях у ВС РФ также есть успехи. Военнослужащие продвигаются вперед. Противник несет потери как среди личного состава, так и техники, которая преимущественно была передана ВСУ странами НАТО. В частности, были сбиты управляемые авиационные бомбы и реактивные снаряды системы залпового огня. Вооружения были выпущены во Франции и США, а затем переданы Украине.

Кроме того, были атакованы объекты стратегической важности, расположенные на территории Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Зеленый Гай под Харьковом.