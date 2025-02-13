ВС РФ освободили Водяное Второе в ДНР

По данным ведомства, ранее военнослужащие РФ смогли успешно занять стратегически важные позиции, чтобы продвинуться в глубину обороны противника. В итоге наступательные действия Армии России принесли победу. Населенный пункт перешел под контроль ВС РФ. Кроме того, в районе населенных пунктов республики было нанесено поражение живой силе противника и технике.

«Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000», — указано в сообщении.

В Минобороны также сообщили о ситуации на других направлениях. В частности, средства ПВО за сутки сбили 202 украинских беспилотника. Кроме того, были уничтожены снаряды и бомбы иностранного производства. В частности, ликвидировано три РСЗО Himars и три бомбы Hammer. Урон противнику удалось нанести за пределами проведения спецоперации. Так, были поражены объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры. ВС РФ выяснили, где располагались места хранения ГСМ ВСУ и цехи по производству БПЛА. По объектам также нанесли удар.

Армия России продолжает улучшать позиции на ряде направлений с целью дальнейшего освобождения территорий.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС РФ за ночь на 13 февраля сбили 83 украинских БПЛА над Россией.