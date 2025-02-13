Силы ПВО ВС РФ за ночь сбили 83 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 13 февраля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над девятью регионами страны. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Среди них 37 БПЛА были сбиты в Брянской области, в Курской и Липецкой областях по 12 БПЛА, девять БПЛА — над Тверской, а также по три БПЛА над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями, один БПЛА — над Ростовской.

Ранее сообщалось, что в Чертковском районе Ростовской области был ликвидирован БПЛА силами противовоздушной обороны (ПВО).