Президент Владимир Путин знает, что в мире есть много людей, которые выступают сторонниками идей России. Об этом он заявил в эфире прямой линии.

Россиянин задал вопрос президенту России Владимиру Путину, может ли через несколько лет произойти ситуация, когда гражданин Германии признает, что российский президент был прав. Скажет ли он так:

«Черт, а ведь Путин все делал правильно».

Владимир Путин уверен, что такая ситуация уже происходит в разных странах мира. Есть большое количество сторонников, которые поддерживают ценности России. Многие люди, проживающие в США и на Западе, понимают, что мы «все делаем правильно», уверен спикер.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что постарается посетить экспозицию Мордовии на выставке «Россия».