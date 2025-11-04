Все школы и колледжи Подмосковья присоединились к празднованию Дня народного единства

В образовательных организациях Московской области прошли масштабные события, посвященные Дню народного единства. По информации министерства образования региона, все школы и колледжи провели для учащихся патриотические и культурные мероприятия, сообщил REGIONS.

По информации ведомства, ключевыми мероприятиями программы выступили фестивали «Наш дом — Россия», «Диалог культур» и массовые хороводы с участием образовательного сообщества. Широкий интерес вызвала акция «Кухни народов России» с мастер-классами, дегустациями и ярмарками традиционных блюд.

По данным ведомства, на территории региона также прошли выставки народных промыслов, фольклорные концерты и акция поддержки участников СВО, где силами учащихся, родителей и преподавателей собиралась помощь и создавались подарки военнослужащим.

«Также школьники посещали госпитали и дома престарелых с праздничной творческой программой», — отметили в ведомстве.

Государственный праздник, посвященный сплоченности народа и историческому подвигу ополчения Минина и Пожарского, отмечают 4 ноября. История праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Жителей Подмосковья с праздником поздравил губернатор Воробьев.