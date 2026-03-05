Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова: она боролась с тяжелой болезнью

По информации источника, женщина долгое время страдала от почечной недостаточности. В начале весны ее состояние резко ухудшилось. Аморалов лично доставил супругу в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

Сергей Аморалов (настоящее имя — Сергей Метелкин) является одним из основателей и бессменным солистом популярной поп-группы «Отпетые мошенники», известной по хитам «Люби меня, люби», «Вся такая такая» и другим. О дате и месте прощания с Марией Эдельвейс пока не сообщается.

