Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова: она боролась с тяжелой болезнью
Фото: [Храм Саввы Сторожевского в Балашихе/Медиасток.рф]
Супруга солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова ушла из жизни после продолжительной болезни. Мария Эдельвейс скончалась 1 марта, сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, женщина долгое время страдала от почечной недостаточности. В начале весны ее состояние резко ухудшилось. Аморалов лично доставил супругу в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.
Сергей Аморалов (настоящее имя — Сергей Метелкин) является одним из основателей и бессменным солистом популярной поп-группы «Отпетые мошенники», известной по хитам «Люби меня, люби», «Вся такая такая» и другим. О дате и месте прощания с Марией Эдельвейс пока не сообщается.
