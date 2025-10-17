«Все течет в нашу квартиру»: капремонт кровли дома привел к подтоплению

Жильцы рассказали, что капитальный ремонт длился не один день. Строители выполняли работы и покидали объект в завершении рабочего дня. Жильцы уверены, что специалисты не застилали кровлю. В итоге после каждого дождя дождевая вода протекала в квартиры.

«Нас затопило 30 сентября, а когда стали ремонтировать — снова пошел дождь. Крышу ничем не укрыли, и весь дождь шел в нашу квартиру», — рассказывают жильцы.

По информации издания, работы проводят по поручению Фонда капитального ремонта. Ставропольцы рассказали, что обращались к представителям фонда. Жильцы информировали о проблеме управляющую компанию. По их словам, квартиры обследовали специалисты. Они оценили ущерб, однако на данный момент никто не восстанавливает поврежденную недвижимость.

«Крышу вроде делают. Сняли покрытие, но от дождя ее ничем не укрывают, никак не защищают. Все течет в нашу квартиру», — рассказал житель Ставрополя Никита.

Один из жильцов показал NewsTracker акт оценки ущерба. В документе указана сумма в размере 413,9 тыс. руб. По информации горожанина, вода частично затопила стены, в результате чего обои в некоторых местах полностью отвалились, в других — они отстают от стен. Жилец показал состояние подъезда: по потекам можно предположить, что вода стекала по стенам. Рядом установлены счетчики и проведена электроэнергия.

