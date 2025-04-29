«Все замерзли»: тюменцы возмутились проведением эвакуации в школах во время снега и ветра

Жители Тюмени обсуждают в соцсетях проведение эвакуации в школах во время снега и низкой температуры, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, во вторник, 29 апреля, в общеобразовательных учреждениях Тюменской области проводятся плановые учения по отработке комплексного сценария действий в случае возникновения форс-мажорной ситуации. Согласно сценарию, при помощи БПЛА на территорию учебного заведения злоумышленники доставили взрывное устройство. Специалисты объясняют сотрудникам школ и учащимся, как организованно эвакуироваться.

По информации издания, в местных пабликах родители неоднозначно оценивают учения по эвакуации. Горожане отметили, что в Тюмени выпал снег. Температура воздуха опустилась до одного градуса тепла. По данным синоптиков, температура ощущается как минус семь градусов из-за сильного ветра. По словам родителей, детей эвакуировали на улицу без верхней одежды. Видео появилось в телеграм-канале «Тюмень с огоньком». Под видео комментарии оставляют не только взрослые горожане, но и сами школьники.

«У нас тоже была эвакуация, я из Октябрьского района, мы попросту на улице были без курток, все замерзли», — юные горожане оставляют комментарии в местных пабликах.

По данным издания, учения проходят в рамках всероссийского проекта.

Ранее сообщалось, что в кемеровском гипермаркете «Лемана Про» провели эвакуацию посетителей и сотрудников из-за задымления.