«Всего 60 лет. Светлая память»: ушел из жизни актер, режиссер и продюсер Александр Олейников

Российский актер, телеведущий, режиссер и продюсер Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. В прошлом он занимал должность генерального продюсера телеканалов НТВ и ТВЦ, сообщил The Voice.

Печальное известие о смерти известного медийного деятеля появилось в субботу, 24 января. О трагическом событии сообщил в социальных сетях светский фотограф Геннадий Авраменко.

«Умер Александр Олейников. Всего 60 лет. Светлая память», — написал он в личном блоге.

Информацию подтвердил сын покойного, Максим. По его словам, трагедия произошла в ночь на 24 января.

На смерть коллеги отреагировал Первый канал, выразив соболезнования родным и близким Александра Олейникова.

«Печальная новость. Не стало Александра Олейникова. Режиссер, сценарист, продюсер и ведущий, он пришел на телевидение, когда ему было 20, и понял: это призвание. Создавал новые рейтинговые проекты. Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу», — говорится в некрологе.

С 1994 по 1996 год Олейников был соведущим еженедельной авторской программы «Мое кино», которую он вел совместно с драматургом Виктором Мережко. В тот же период он также выступал ведущим программ «Мои новости» и «Моя звезда».

Позднее, со 2 сентября по 15 ноября 2013 года, Александр Олейников присоединился к команде третьего сезона популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в качестве одного из соведущих.

Олейников внес большой вклад в российское кино: выступал в роли актера известных картин и продюсера многих проектов, в числе которых «Граф Крестовский» «Любовь-морковь», «Моя любимая свекровь», «Тихая гавань».

