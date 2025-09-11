Всероссийский День трезвости: православная инициатива превратилась в день борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости — социально значимая дата, призванная обратить внимание на проблему алкогольной зависимости с целью мотивации вести здоровый образ жизни, сообщил sovainfo.ru.

Как отмечают историки, инициатива проведения этого дня принадлежит служителям Православной церкви, впервые организовавшим его в 1913 году. Уже в марте 1914 года Святейший Синод принял официальное решение о ежегодном праздновании этой даты.

По данным историков, в дореволюционной России день отмечался с особой строгостью: прекращалась продажа алкогольных напитков, закрывались все винные лавки. Центральное место в мероприятиях занимали масштабные крестные ходы и публичные чтения воззваний, в которых подчеркивалась важность трезвого образа жизни для здоровья нации и духовного благополучия общества.

В современной России традиция празднования была возрождена. Сегодня праздник служит поводом для проведения просветительских акций, лекций и социальных инициатив, направленных на информирование граждан о пагубных последствиях злоупотребления алкоголем.

Ранее сообщалось, что психолог Русских назвала пять признаков ранней стадии алкоголизма.