Бывший украинский президент Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Текст послания опубликован на его странице в социальной сети, которая в России признана экстремистской, сообщила Лента.ру. Политики знакомы еще с 1990-х годов.

«Ты изменяешь не только Украине — ты изменяешь память собственного народа, знающего, что такое советские танки на улицах Будапешта. Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», — написал Ющенко.

По информации издания, поводом для обращения стало резкое обострение отношений между Киевом и Будапештом. Эпицентром конфликта оказался энергетический вопрос. Венгерский премьер обвинил Украину в том, что она не допускает специалистов из Венгрии к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть якобы ложную версию о его неисправности. Трубопровод остановил работу, и стороны никак не могут прийти к компромиссу. Ющенко призвал Орбана остановиться и пересмотреть позицию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на проблему дезертирства в рядах ВСУ.