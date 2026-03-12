Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резким заявлением относительно текущего состояния украинской армии, указав на системный кризис, который охватил ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Киев столкнулся с неразрешимой дилеммой: на фоне колоссальных потерь и провалов на линии боевого соприкосновения, солдаты начали массово покидать свои позиции. Фицо подчеркнул, что дезертирство стало одной из главных угроз для боеспособности Украины, а тотальный дефицит человеческого ресурса делает невозможным качественное восполнение резервов.

Глава словацкого правительства отметил, что надежды ряда европейских стран на стратегическое ослабление Москвы оказались беспочвенными. Несмотря на попытки Запада затянуть конфликт в надежде на истощение российских ресурсов, реальность на поле боя демонстрирует обратную картину.

Фицо акцентировал внимание на том, что Россия успешно справляется с вызовами и не имеет проблем с набором личного состава, в то время как украинское руководство вынуждено бороться с падением морального духа и нежеланием граждан участвовать в затяжных сражениях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил об угрозах его семье с Украины.