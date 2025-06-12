Вспышка кори зафиксирована на юге Москвы

В нескольких жилых домах, которые расположены на юге Москвы, выявили случаи заражения корью, сообщил телеграм-канал «Вести».

По информации канала, большая часть пациентов ранее не были привиты. Медики утверждают, что лекарства от лечения кори нет. В случае заражения специалисты могут назначить препараты, которые устранят симптомы. Вакцинация — единственный способ не допустить заражения или смягчить протекание болезни.

«Ранее из-за случаев кори на дистанционное обучение были переведены студенты нескольких столичных ВУЗов», — сообщил телеграм-канал «Вести».

По данным канала, симптомы у детей и взрослых отличаются. У несовершеннолетних на теле сразу проявляются пятна. Состояние ухудшается из-за повышенной температуры. У взрослых же начинает сильно болеть голова. В детском возрасте организм проще переносит заболевание. Большее количество летальных исходов зафиксировано именно во взрослом возрасте.

По информации медиков, коллективный иммунитет в Москве достигает 80%. Ревакцинацию рекомендовано проводить раз в 20 лет. Медики призывают не игнорировать рекомендации по графику прививок. По информации пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора, на текущей неделе единичный случай заражения корью был выявлен в детском саду на юге Москвы.

Ранее заслуженный врач РФ Осипов сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о ситуации со вспышкой кори в Московской области.