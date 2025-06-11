Передается от приезжих: стала известна причина распространения кори в Москве
Главврач Осипов: корь может вызвать воспаление сердечной мышцы
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В жилых домах и образовательных учреждениях Москвы фиксируют очаги заражения корью. Однако заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что вспышки инфекции в Московской области не зарегистрированы.
По словам врача, корь — это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и обычно от людей, которые не вакцинированы.
«Чаще всего — это приезжие и мигранты из других стран. Заболевание проявляется высокой температурой, обильными высыпаниями, которые имеют этапность и цикличность», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
При отсутствии лечения, добавил эксперт, корь может вызвать серьезные осложнения.
«В частности, на головной мозг, на почки, легкие, вплоть до возникновения коревых энцефалитов, коревых миокардитов, то есть воспаления сердечной мышцы, а также пневмонии и воспаления легких», — заключил Осипов.
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