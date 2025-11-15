Вспышка жировых отложений: на юго-западе Москвы из здания эвакуировали 80 человек

В оперативных службах проинформировали, что из административного здания на юго-западе Москвы эвакуировали 80 человек, сообщил ТАСС.

В оперативных службах указали адрес, где произошел инцидент, — проспект Вернадского, 86В. Корреспондент ТАСС воспользовался сервисом «Яндекс карты» и установил, что по данному адресу находится Парк Фудхолл. Поводом для эвакуации людей стала вспышка жировых отложений в вентиляции. Предположительно, инцидент произошел в субботу, 15 ноября. Дальнейшие действия в связи со вспышкой жировых отложений не сообщаются.

«В административном здании на проспекте Вернадского, 86В произошла вспышка жировых отложений в вентиляции. Эвакуированы 80 человек», — сказал собеседник агентства.

