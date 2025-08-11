Встать на воинский учет и пройти регистрацию: что предстоит сделать первокурсникам

Эксперты рассказали, что оформлять временную регистрацию студентам не придется в двух случаях. Правило действует для молодых людей, которые на протяжении обучения будут жить у родственников. Важно, чтобы родные были официально зарегистрированы в квартире. В случае проживания в общежитии вуза, администрация самостоятельно поставит студента на временный учет.

Эксперты обратили внимание, что самостоятельно оформлять временную регистрацию понадобится молодым людям, которые решили арендовать жилье. В таком случае зарегистрироваться необходимо в срок до трех месяцев. Юноши в течение двух недель также обязаны встать на воинский учет. Отсрочка сохранится при выборе очной формы обучения.

Эксперты пояснили, что временная регистрация не требуется, если студент проживал в населенном пункте какого-либо региона и выбрал вуз в другом городе. Если же первокурсник проживал в другом регионе, ему понадобится регистрация.

