Вступил в силу стандарт ЕС о едином разъеме зарядки для смартфонов

В Евросоюзе вступила в силу директива, согласно которой все портативные устройства, предложенные в ассортименте торговых точек, должны иметь единый разъем для зарядки типа USB-C. Документ размещен в официальном журнале ЕС.

В документе указано, что единым разъемом для зарядки должны быть оснащены такие устройства: планшеты, смартфоны, наушники, цифровые камеры, портативные игровые консоли и колонки, гарнитуры, электронные книги, мыши, клавиатуры, наушники-вкладыши и портативные навигаторы. Исключение — ноутбуки, для которых данное требование станет обязательным с 28 апреля 2026 года.

В документе отмечено, что устройство должно поддерживать единый протокол зарядки USB Power Delivery при условии, если оно заряжается с мощностью выше 15 Вт. Таким образом, для зарядки разных гаджетов подойдет одно устройство.

В документе также сообщается, что нововведение принято для решения ряда проблем. В частности, для экономии расходов при производстве, сокращения отходов и выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, единый разъем будет более удобным для пользователей.

«Союз стремится повысить эффективность использования ресурсов за счет перехода к чистой экономике замкнутого цикла с помощью таких инициатив, как Директива 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета», — указано в директиве ЕС.

Перед вынесением решения комиссия проверила работу внутреннего рынка. Эксперты пришли к мнению, что рынок не использует весь свой внутренний потенциал. Большое количество зарядок приводит к увеличению количества электронных отходов и делает пользование устройствами менее удобными.

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