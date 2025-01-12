ВСУ атаковали Брянскую область: погибла женщина

Губернатор Богомаз написал, что в результате атаки ВСУ была ранена местная жительница. Ее доставили в больницу, где медики оказывают квалифицированную помощь.

Губернатор отметил, что трагедия произошла в Карачевском районе. В результате удара погибла женщина. Семье погибшей окажут помощь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона сообщил, что на место происшествия прибыли представители экстренных служб. Они устанавливают причиненный ущерб для дальнейшего оказания помощи пострадавшим. На данный момент известно, что повреждено несколько домовладений. Специалисты продолжают исследовать территорию.

В зоне риска находится также Курская и Белгородская област. В частности, в телеграм-канале оперативного штаба Курской области сообщили о возможной ракетной атаке. Жителей призвали к бдительности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале также предупредил о ракетной опасности. ВСУ атаковали пять населенных пунктов. Ранен один мирный житель.

Ранее сообщалось, что беженцы назвали место, из которого могли запустить по Донецку «Точку-У». Вследствие удара в марте 2022 года погибло 20 мирных жителей.