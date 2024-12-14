ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

Губернатор написал, что инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе. Атака была прицельной. ВСУ применили беспилотный летательный аппарат. Автобус предназначен для нужд учащихся школы, которая расположена в селе Шевченково. Занятия посещают порядка 70 детей, проживающих в том числе в четырех близрасположенных селах.

В момент атаки юных пассажиров в автобусе не было. Однако непосредственно факт атаки школьного автобуса, по мнению губернатора региона, свидетельствует о беспринципности и хладнокровности военнослужащих Украины. Подобный инцидент глава назвал террористическим актом, направленным против мирных жителей.

«Они (прим. — ВСУ) показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все», — написал губернатор Балицкий.

Губернатор разместил фотографии школьного автобуса, который был атакован БПЛА: выбито заднее боковое стекло, пробита крыша и затронуто одно из сидений. На автобусе прикреплена табличка, сообщающая о передвижении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный командир ВСУ ликвидирован ВС РФ на покровском направлении.