ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Губернатор Балицкий: ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали школьный автобус.
Губернатор написал, что инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе. Атака была прицельной. ВСУ применили беспилотный летательный аппарат. Автобус предназначен для нужд учащихся школы, которая расположена в селе Шевченково. Занятия посещают порядка 70 детей, проживающих в том числе в четырех близрасположенных селах.
В момент атаки юных пассажиров в автобусе не было. Однако непосредственно факт атаки школьного автобуса, по мнению губернатора региона, свидетельствует о беспринципности и хладнокровности военнослужащих Украины. Подобный инцидент глава назвал террористическим актом, направленным против мирных жителей.
«Они (прим. — ВСУ) показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все», — написал губернатор Балицкий.
Губернатор разместил фотографии школьного автобуса, который был атакован БПЛА: выбито заднее боковое стекло, пробита крыша и затронуто одно из сидений. На автобусе прикреплена табличка, сообщающая о передвижении несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что высокопоставленный командир ВСУ ликвидирован ВС РФ на покровском направлении.