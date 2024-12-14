Согласно данным корреспондента, майор Николай Дупешко выполнял обязанности начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Он стал участником программы, в рамках которой американские военные передавали опыт украинским коллегам. Евгений Поддубный написал, что военнослужащего ВСУ ликвидировали на покровском направлении. Бойцы РФ использовали для атаки беспилотный летательный аппарат.

«В зоне СВО ликвидирован начальник разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майор Николай Дупешко», — написал корреспондент Евгений Поддубный.

В субботу, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте отражается на развитие различных сфер общества и экономики. История знает примеры, когда противники пытались разобщить российское общество и ослабить страну. Лидер уверен, что в современное время у противников не получится добиться поставленной цели. По его словам, Россия непременно даст отпор.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива.