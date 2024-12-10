ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области при помощи БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале проинформировал , что военнослужащие России успешно предотвратили попытку атаки БПЛА противника по территории военного аэродрома.

Губернатор Бусаргин написал, что украинские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Сотрудники исследуют территорию. Целью противника стал военный аэродром, расположенный на территории региона.

«Разрушений и пострадавших, предварительно, нет», — написал губернатор Бусаргин.

Под постом главы региона жители оставили комментарии. Многие из них благодарят военнослужащих, которые управляют системами ПВО. Горожане отметили, что слышали несколько хлопков, но не знали причины и источник звуков. Некоторые граждане задали вопрос, должна ли в таком случае сработать сирена.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Белгород беспилотником.